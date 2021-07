Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg hat im ersten Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken mit 2:1 (0:1) gewonnen. Vor rund 3000 Zuschauern im Dreisamstadion traf Adriano Grimaldi (9. Minute) am Samstag zur frühen Führung für die Gäste. Der Fußball-Bundesligist dominierte zwar das Spiel und hatte deutlich mehr Standardsituationen, konnte diese aber nicht nutzen - auch weil der ehemalige SC-Torhüter Daniel Batz gute Paraden zeigte.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Freiburgs Trainer Christian Streich eine komplett neue Elf ein. Für die beiden Treffer der Gastgeber sorgten Kiliann Sildillia (47.) per Kopf nach einer Ecke und Noah Weißhaupt (53.). Beide Torschützen sind vor dieser Saison aus der zweiten Mannschaft, die in die 3. Liga aufgestiegen ist, in den Profikader aufgerückt. In der zweiten Hälfte wurde Keven Schlotterbeck eingewechselt, der nachträglich in den deutschen Olympia-Kader berufen wurde.

