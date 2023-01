Weder die Freibierbons beim Webenheimer Bauernmarkt noch die handelnden Personen sind bisher im Visier der saarländischen Staatsanwaltschaft. Dies geht aus einer Antwort der Behörde auf eine Anfrage der RHEINPFALZ hervor.

Beim Webenheimer Bauernfest handelt es sich um das größte Volksfest im Saarland. Webenheim liegt unmittelbar an der Grenze zur Pfalz und gehört politisch zur Stadt Blieskastel. Beim Bauernfest im Juli 2022 waren wieder Bons für Freibier und kostenloses Essen an Mitglieder des Stadtrats und Mitarbeiter der Stadtverwaltung verteilt worden – im Gegenwert von 2000 Euro, die von der Stadt Blieskastel beglichen werden. In etwa so war das auch vor der Corona-Pause bis 2019 gehandhabt worden.

Bons zum Spendieren für tausend Euro, vorher waren’s hundert

Neu war 2022, dass der Bürgermeister von Blieskastel, Bernd Hertzler (60, SPD), zusätzlich Bons in Höhe von rund tausend Euro nach Belieben verteilte. Seine Vorgängerin Annelie Faber-Wegener (CDU) hatte bis 2019 hingegen nur Bons im Wert von maximal hundert Euro zur Verfügung.

Als Bürgermeister Hertzler in Urlaub war, erhielt Hertzlers Vertreterin die Bon-Rechnung zum Abzeichnen. Hertzlers Vertreterin ist die ehrenamtliche Beigeordnete Lisa Becker (33, Grüne). Sie war bei der Saar-Landtagswahl im März 2022 Spitzenkandidatin ihrer Partei.

Nach Zerwürfnis: Abwahl Beckers scheitert am 5. Januar

Becker wunderte sich über die in ihren Augen hohe Summe, die der Bürgermeister sozusagen spendieren konnte, und riet ihm, den Betrag aus eigener Tasche zu begleichen statt aus der Stadtkasse. Das führte zu einem Zerwürfnis zwischen beiden. Hertzler und seine SPD strengten ein Abwahlverfahren gegen Becker an, das am 5. Januar scheiterte.

Auf Anfrage teilte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken nun mit, dass sie weder gegen Bürgermeister Hertzler ermittle noch gegen die Beigeordnete Becker. Und zwar weder wegen der möglicherweise infrage kommenden Delikte Vorteilsnahme, Nötigung, Bestechung, Bedrohung, Fehlverhaltens im Amt noch wegen anderer Delikte. Die Frage, ob wegen der Bonvergabepraxis beim Webenheimer Bauernfest ermittelt wird, zum Beispiel gegen unbekannt, konnte die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben nicht beantworten, „weil die spezielle Verdachtslage keinem statistischen Merkmal entspricht“.