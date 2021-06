Katholikinnen und katholische Theologinnen wollen in ihrer Kirche mehr sein als die stillen Helfer – und Verantwortung übernehmen, alle zur Verfügung stehenden Positionen einnehmen können – so wie die Männer. In Mainz gibt man sich nun fortschrittlich. Erstmals bekommt das Bistum eine Frauenkommission. Die zwölf Frauen wurden bei einer digitalen Frauenversammlung am Samstag gewählt, so das Bistum. Und am 15. September nimmt das Gremium seine Arbeit für zunächst zwei Jahre auf. Als dessen Aufgabe wird unter anderem die Ausarbeitung von Schritten genannt, wie sich eine „Beteiligung von Frauen sowie Geschlechtergerechtigkeit auf allen Ebenen und in den Strukturen fördern und umsetzen lässt“.

Der Blick der Frauen

Bischof Peter Kohlgraf wies dabei darauf hin, dass die Gleichberechtigung der Frau nicht allein ein kirchliches Thema sei. Etwa bei Aspekten wie gleiche Bezahlung, Gewalt gegen Frauen oder Pflege von Angehörigen. „Das sind Themen in unserer Gesellschaft, bei denen Frauen oft noch auf dem zweiten Rang sind, und das kann einfach nicht sein“, betonte er. An die Frauen gewandt sagte: „Deshalb lade ich Sie ein, die Themen einzubringen, die Sie als wichtig erachten.“

In der Gründung der Frauenkommission sieht der Bischof einen wichtigen Beitrag zum Reformprozess in der katholischen Kirche – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und Kohlgraf weiter: Vielleicht bekomme dann manch anderer Bischof ebenfalls Lust, eine weibliche Beratergruppe zu gründen. Geht es hier um die Lust der Bischöfe oder darum, was Frauen wollen und können?