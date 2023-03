Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Susanne Wingertszahn und Bettina Altesleben stehen nach ihrer Wahl am Samstag in Frankenthal an der Spitze des DGB in Rheinland-Pfalz und im Saarland. DGB-Chef Reiner Hoffmann richtete mahnende Worte an die „Ampel“-Verhandler.

Um 10 Uhr am Samstagmorgen war es so weit. „Ich habe fertig“ – Dietmar Muscheid griff auf ein Zitat des ehemaligen Bayern-Trainers Giovanni Trapattoni zurück, um sich nach fast zwei