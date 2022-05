An der Spitze des im März neu gewählten saarländischen Landtages stehen künftig drei Frauen. Das Landesparlament wählte am Mittwoch die CDU-Abgeordnete Dagmar Heib (59) und die SPD-Abgeordnete Christina Baltes (59) zu neuen Vizepräsidentinnen. Sie stehen damit an der Seite von Heike Becker (SPD), die bereits im April zur Landtagspräsidentin gewählt worden war.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Seit der Wahl vom 27. März hat die SPD im 51 Mandate zählenden Landtag mit 29 Sitzen eine klare Mehrheit. Die CDU hat 19 Sitze, die AfD 3. Zu Beginn der Plenarsitzung war die SPD-Politikerin Sevim Kaya-Karadag offiziell als Abgeordnete verpflichtet worden. Sie rückte für Sebastian Thul nach, der Staatssekretär im Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz wurde.

