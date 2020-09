Enkenbach-Alsenborn (dpa/lrs) - Eine Frau aus dem pfälzischen Enkenbach-Alsenborn ist von einem mutmaßlichen Liebesbetrüger um 3000 Euro gebracht worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die 49-Jährige während eines Türkeiurlaubs einen Kellner kennengelernt. Der 44-Jährige habe das Vertrauen der Frau gewonnen und sie wegen einer angeblich anstehenden Operation um Geld gebeten. Die 49-Jährige habe ihm daraufhin 3000 Euro überwiesen, später aber herausgefunden, dass der Mann gar nicht habe operiert werden müssen und es ihm auch nicht an Geld mangele. Deswegen zeigte sie ihn nun bei der Polizei an.