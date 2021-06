Kusel (dpa/lrs) - Eine Frau ist bei einem Autounfall in Kusel schwer verletzt worden. Die 58-Jährige war am Dienstagnachmittag mit ihrem Auto beim Abbiegen frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeuges kamen mit leichten Verletzungen davon.

© dpa-infocom, dpa:210609-99-917343/2