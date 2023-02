Neunkirchen (dpa/lrs) - Ein Geldtransporter hat im Saarland eine Frau angefahren. Die 30-Jährige sei bei dem Unfall am Montag in einer Fußgängerzone in Neunkirchen unter dem Wagen eingeklemmt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau sei zunächst an dem Transporter vorbeigegangen und habe sich nach einer heruntergefallenen Einkaufstasche gebückt. Kurz darauf sei der 30 Jahre alte Fahrer des Wagens losgefahren, habe die Frau übersehen und angefahren. Passanten befreiten die 30-Jährige laut Polizei. Sie kam verletzt in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand aber nicht.