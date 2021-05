Mainz (dpa/lrs) - Die Mainzer Feuerwehr hat am Sonntag eine Frau und zwei Hunde aus einer brennenden Wohnung gerettet. Die alarmierten Einsatzkräfte entdeckten beim Eintreffen am Brandort schwarzen Rauch, der aus einer Balkontür ins Freie drang, wie die Feuerwehrleitstelle mitteilte. Mit einer Drehleiter gelangten die Feuerwehrleute in die Wohnung. Sie konnten die Bewohnerin und die zwei Hunde ins Freie bringen und versorgen. Der Brand habe dann schnell gelöscht werden können, hieß es. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, die beiden Hunde kamen erst einmal in einem Tierheim unter. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210502-99-440126/2