Eine Frau ist am Dienstagmorgen tot in ihrer Wohnung in Mainz gefunden worden. Als Verdächtigen hätten Einsatzkräfte einer Spezialeinheit ihren Nachbarn festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Unter anderem die Verletzungen der 41-jährigen Frau deuteten auf eine vorsätzliche Tötung hin, die Hintergründe der Tat seien bislang unklar. Der 21 Jahre alte Mann hatte den Angaben zufolge kurz nach der Tat mit seinem Auto den Tatort im Stadtteil Laubenheim verlassen, er wurde am Nachmittag im Landkreis Marburg-Biedenkopf festgenommen. Am Mittwoch soll er dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Mainz (dpa/lrs) - PM