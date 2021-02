Ludwigshafen (dpa/lrs) - Eine 47 Jahre alte Frau ist von Angehörigen tot in ihrer Wohnung in Ludwigshafen gefunden geworden. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Montag mit. Demnach wurde die Tote der Polizei am Donnerstagabend gemeldet. Die Auffindesituation und das Ergebnis der Obduktion ließen auf ein Tötungsdelikt schließen, hieß es. Die Untersuchung ergab demnach einen Blutverlust infolge von Verletzungen und ein Atemversagen als Todesursache. Weitere Details teilten die Behörden mit Verweis auf «ermittlungstaktische Gründe» nicht mit.

