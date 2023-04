Bei einem Verkehrsunfall im saarländischen Homburg (Saarpfalz-Kreis) ist eine Frau ums Leben gekommen. Ein Mann sei bei dem Zusammenstoß am Dienstagabend leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach war die 75-jährige Fahrerin beim Einparken zunächst gegen einen anderen Wagen gestoßen, verlor danach aus zunächst ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und raste eine abschüssige Straße hinunter. An der Einmündung zur Hauptstraße sei sie mit einem querenden Auto ungebremst zusammengestoßen und kam dann mit ihrem Wagen an eine Hauswand zum Stehen.

Homburg (dpa/lrs) - Die Frau und der ebenfalls 75-jährige Fahrer des zweiten Autos wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau starb dort wenig später an ihren schweren Verletzungen. Die Hauswand entstand laut Polizei ein großer Schaden, es bestehe Einsturzgefahr.

Pressemitteilung Polizei