Schifferstadt (dpa/lrs) - Eine ältere Frau hat sich beim Aussteigen aus ihrem Auto in Schifferstadt schwer am Kopf verletzt. Die 81-Jährige sei laut Zeugenaussagen am Sicherheitsgurt hängengeblieben und gestürzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie wurde nach dem Unglück am Montagvormittag auf einem Supermarktparkplatz ins Krankenhaus gebracht.