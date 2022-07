Eine Autofahrerin ohne Führerschein hat in Katzweiler im Kreis Kaiserslautern einen dreijährigen Jungen angefahren und ist anschließend geflohen. Die Polizei konnte sie aber später ausfindig machen und den mutmaßlichen Unfallwagen beschlagnahmen, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Der Junge wurde nach dem Unfall am Mittwoch schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Fahrerflucht und Fahren ohne Führerscheins. Nach den ersten Ermittlungen trat der Junge gegen Mittag auf die Straße und wurde von dem Auto erfasst. Sein Vater hatte noch versucht, ihn wegzuziehen.

Katzweiler (dpa/lrs) - Pressemeldung