Das Landgericht Mainz verhandelt an diesem Montag (9.00 Uhr) über die Klage einer Frau wegen eines möglichen Impfschadens im Zusammenhang mit dem Corona-Vakzin von Astrazeneca. Als Grund für ihre Klage gibt die Frau nach Angaben des Gerichts Hörschäden im Nachgang der Impfung im Jahr 2021 ein. Sie verlangt in dem Zivilprozess ein Schmerzensgeld, das nicht unter der Summe von 150.000 Euro liegen soll. Mit einer Entscheidung noch am Montag wird nicht gerechnet.

Das Landgericht Hof hatte im Januar verkündet, dass die Klage einer Frau gegen Astrazeneca abgewiesen wurde. Die Frau hatte nach starken gesundheitlichen Beschwerden, die sie auf eine Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers zurückführt, die Firma auf Schmerzensgeld und Schadenersatz verklagt.

Das Gericht hatte seine Entscheidung damit begründet, dass weder ein Produktfehler noch ein Informationsfehler im Zusammenhang mit dem Impfstoff festgestellt werden konnte.

