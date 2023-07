Römerberg/Speyer (dpa/lrs) - Die Feuerwehr hat eine Frau im pfälzischen Römerberg (Rhein-Pfalz-Kreis) aus einer misslichen Lage befreit. Die 27-Jährige war am Freitagabend in einem Toilettenhäuschen einer Strandbar an einem Badesee im Ortsteil Mechtersheim eingeschlossen worden, wie die Polizei in Speyer am Samstag mitteilte. Der Barbesitzer hatte demnach gedacht, dass niemand mehr in der Toilette sei, habe das Häuschen abgeschlossen und sei weg. Die Begleitung der Frau rief die Polizei. Weil niemand mit einem Schlüssel erreicht werden konnte, musste die Feuerwehr die Tür öffnen. Die nach kurzer Zeit befreite 27-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt.

