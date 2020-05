Nierstein (dpa/lrs) - Eine 52-jährige Autofahrerin ist frontal in einen entgegenkommenden Rettungswagen gefahren und dabei tödlich verletzt worden. Es sei unklar, warum die Frau am späten Samstagabend mit ihrem Wagen in Nierstein auf die Gegenfahrbahn geriet, teilte die Polizei mit. Sie wurde zunächst reanimiert, starb aber im Krankenhaus. Im Rettungswagen wurden zwei Sanitäter und zwei Patienten verletzt.