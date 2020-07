Newel(dpa/lrs) - Eine Frau ist in der Grundschule Butzweiler in Newel (Landkreis Trier-Saarburg) beim Versuch, eine Frisbee-Scheibe zu bergen, beinahe vier Meter tief durch ein Vordach gebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Glaselement beim Betreten zu Bruch gegangen. Einem Polizeisprecher zufolge konnte sich die Frau noch aus eigener Kraft an den Stahlstreben des Dachs festhalten. Eine Helferin habe sie wieder auf das Vordach ziehen und erstversorgen können. Die hinzugerufene Feuerwehr rettete die Frau schließlich.

Die Frau zog sich laut Polizei teils starke Schnittwunden zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht.