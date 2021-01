Kaiserslautern (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 63 bei Kaiserslautern ist am Mittwochabend eine 41 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Die Autofahrerin sei aufgrund eines Rückstaus «fast ungebremst» mit ihrem Wagen auf ein weiteres Fahrzeug aufgefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden. An dem Unfall waren demnach insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt. Drei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrbahn musste für etwa drei Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 12 000 Euro geschätzt.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 63 bei Kaiserslautern ist am Mittwochabend eine 41 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Die Autofahrerin sei aufgrund eines Rückstaus „fast ungebremst“ mit ihrem Wagen auf ein weiteres Fahrzeug aufgefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden. An dem Unfall waren demnach insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt. Drei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrbahn musste für etwa drei Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 12 000 Euro geschätzt.