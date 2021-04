Oppenheim (dpa/lrs) - Bei einer Schlägerei auf einem Feld bei Oppenheim (Kreis Mainz-Bingen) ist eine 21-jährige Frau schwer verletzt worden. Nach der Auseinandersetzung am Karfreitagmorgen versuchte die 25 Jahre alte Tatverdächtige nach Polizeiangaben zu fliehen, konnte jedoch in der Nähe des Feldes festgenommen werden. Sie kam in Untersuchungshaft und gegen sie wurde Anzeige wegen versuchtem Totschlags erstattet. Die 21 Jährige befindet sich laut Polizei nicht mehr in Lebensgefahr. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

