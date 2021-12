Worms (dpa/lrs) - Ein Mann soll in Worms seine Lebensgefährtin unter anderem mit einem Messer schwer verletzt haben. Die 32-Jährige sei nach dem Angriff am Montagabend zeitweise in Lebensgefahr gewesen und notoperiert worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Zuvor soll es zu einem Streit in der gemeinsamen Wohnung gekommen sein. Eine Zeugin habe den Notruf gewählt.

Der 33-jährige Verdächtige sei in der Nähe der Wohnung festgenommen worden. Er sitzt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Der Mann sei wegen Verkehrsdelikten, Unterhaltspflichtverletzung sowie Körperverletzungsdelikten vorbestraft.