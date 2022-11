Mit einem fast fertig gedrehten Joint in der Hand hat eine 52 Jahre alte Frau in Kaiserslautern der Polizei die Tür geöffnet. Vor Ort entdeckten die Beamten nicht nur die ungewöhnliche Zigarette in ihrer Hand, sondern auf einem Tisch auch eine Dose mit Marihuanablüten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau gab an, psychisch krank zu sein und ließ sich auf eigenen Wunsch von der Polizei in eine Fachklinik bringen. Sie soll laut Zeugenaussagen am Mittwoch in ihrer Wohnung randaliert haben, weshalb sich eine Streife auf den Weg zu ihr gemacht hatte.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Gegen die 52-Jährige wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Mit der Sicherstellung und Vernichtung ihres Marihuanas war sie laut Bericht einverstanden.

Mitteilung Polizei