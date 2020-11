Saarbrücken (dpa) - Französische und saarländische Polizisten sollen zusammen die Einhaltung der Corona-Bestimmungen überwachen. Mit gemeinsamen Streifen solle die Akzeptanz der Kontrollen beiderseits der Grenze erreicht werden, teilte die Saar-Landesregierung in Saarbrücken am Donnerstag mit. Der Präfekt des französischen Départements Moselle, Laurent Touvet, habe eine entsprechende Unterstützung durch die französische Polizei bereits von diesem Samstag (7. November) an zugesagt. In beiden Ländern sollen dabei bevorzugt Polizisten mit Erfahrungen in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und mit entsprechenden Sprachkenntnissen in Städten eingesetzt werden.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) teilte mit: „Ich freue mich, dass meine Idee gemeinsamer Kontrollen in der Region statt Kontrollen an der Grenze aufgegriffen wurde. Trotz der aktuellen Herausforderungen arbeiten wir im Bereich der Polizei grenzübergreifend zusammen und setzen ein Zeichen gegen rein nationale Strategien in der Bekämpfung der Pandemie.“ Das unterstreiche erneut die guten Beziehungen zu den französischen Freunden: „Wir können und werden diese Pandemie nur gemeinsam bewältigen.“