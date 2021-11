Saarbrücken (dpa) - Der Name des Festivals «Primeurs» (Die Ersten) ist Programm: Was in Frankreich, Kanada oder anderswo im französischsprachigen Theater aktuell auf die Bühnen kommt, können Besucher des Festivals als erste in deutscher Übersetzung erfahren. Mehr als 80 Theaterstücke seien seit Gründung des Festivals im Jahr 2007 in deutscher Sprache zugänglich gemacht worden, teilte das Saarländische Staatstheater mit.

In diesem Jahr feiere das Festival seine 15. Auflage mit einem besonderen Programm. Vom 17. bis 20. November stehen demnach sechs neue Stücke aus der frankophonen Theaterwelt auf dem Programm. Zudem gebe es ein begleitendes digitales Symposium zur Theaterübersetzung - und den Startschuss für eine «Stückdatenbank» (Plateforme): Dort sollen alle Theaterstücke, deren Übersetzung in den letzten 15 Jahren für das Festival in Auftrag gegeben wurden, gebündelt werden.

Die Stücke würden als Werkstattinszenierung, szenische Lesung oder Live-Hörspiel geboten, alle Vorstellungen seien zweisprachig. Spielorte sind die Alte Feuerwache des Saarländischen Staatstheaters in Saarbrücken, das Theater Le Carreau im französischen Forbach, und neu in diesem Jahr, das Studio Eins des Saarländischen Rundfunks auf dem Halberg in Saarbrücken.

© dpa-infocom, dpa:211110-99-943487/2