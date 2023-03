Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fragen und Antworten: Durch die Corona-Pandemie wurde offenbar, wie ineffizient die Gesundheitsverwaltung teilweise arbeitet. Zum Schlagwort wurden die Infektionsstatistiken, die per Fax hin und her geschickt und von Hand in die Computer eingegeben wurden. Nun wollen die Verwaltungen die Rückstände aufholen. Was das den Bürgern bringt und wie das Projekt vorankommt.

Was bringt ein digitalisiertes Gesundheitsamt den Bürgern?

Für die Bürger soll es vor allem einfacher werden, mit dem Amt zu kommunizieren. Im Idealfall soll es kaum noch Behördengänge