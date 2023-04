Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine 87 Jahre alte Frau ist am Dienstag in Neuhofen im Rhein-Pfalz-Kreis wahrscheinlich durch Hundebisse getötet worden. Nach derzeitigem Wissensstand handelte es sich um einen tragischen Unfall. Was man tun kann, um gefährliche Situationen zu vermeiden – und wie weit die Verantwortung der Halter geht.

Woran sieht man, dass ein Hund aggressiv wird?

Hunde beschwichtigen zuerst, dann drohen sie, bevor sie wirklich aggressiv werden, erläutert Miri Styppa, Hundetrainerin und Besitzerin