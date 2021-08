Nun ist die Flutkatastrophe mit mindestens 141 Toten und mehr als 700 Verletzten in Rheinland-Pfalz auch ein Fall für die Justiz. Wegen möglicher Mitschuld am Schicksal der Opfer ermitteln Strafverfolger gegen einen Landrat und eine weitere Person. Am Freitag haben sie erläutert, auf was es dabei ankommt.

Der eigentliche Täter in diesem Fall war „die Natur“, sagt der Koblenzer Chef-Staatsanwalt Harald Kruse. Warum wird dann überhaupt gegen Menschen ermittelt?

Es geht um den Verdacht der „fahrlässigen Tötung und Körperverletzung durch Unterlassen“. Die Logik dahinter: Die zuständigen Katastrophenschützer hatten die Pflicht, gefährdete Menschen so weit wie möglich zu retten. Wenn sie dabei versagt haben sollten, könnten sie nun auch im juristischen Sinn mitschuldig am Schicksal der Opfer sein.

Warum gelten der Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), und ein Mitglied seines Kreis-Krisenstabs als die potenziell Schuldigen?

Den rheinland-pfälzischen Vorschriften zufolge ist der jeweilige Landrat der oberste Katastrophenschützer seines Kreises. Deshalb ist er im Ernstfall eigentlich automatisch der Chef des Krisenstabs, und damit steht er in der Verantwortung. Der zweite Beschuldigte ist unter Verdacht geraten, weil er in der Flut-Nacht anstelle des Landrats zumindest zeitweise den Krisenstab geleitet haben soll.

Welche Fehler sind möglicherweise gemacht worden?

Die Strafverfolger gingen nach eigenen Angaben zunächst davon aus, dass der Pegel der Ahr rasend schnell anstieg und der Krisenstab daher ohnehin nichts mehr machen konnte. Mittlerweile haben sie aber einen anderen Eindruck. Demnach dürfte im Kreishaus am 14. Juli vom Spätnachmittag an recht gut erkennbar gewesen sein, wie die Lage immer bedrohlicher wurde. Und spätestens um 20.30 Uhr dürfte erkennbar gewesen sein, dass sich eine Katastrophe abzeichnet. Doch ein entsprechender öffentlicher Alarm soll erst um 23.09 Uhr ausgelöst worden sein. Erst zu diesem Zeitpunkt bekamen Anwohner demnach zum Beispiel einen Hinweis über die App Katwarn.

Selbst wenn sich Versäumnisse beweisen lassen sollten: Wie könnte konkret belegt werden, dass deshalb auch tatsächlich Menschen verletzt worden oder gestorben sind?

Chef-Staatsanwalt Kruse sagt: In vielen Fällen könnte das tatsächlich eine schwierige Frage sein. Schließlich lässt sich nicht sagen, wie die Menschen auf Warnungen reagiert hätten und ob sie tatsächlich aus der Gefahrenzone geflohen wären. Allerdings haben die Ermittler zum Beispiel festgestellt, dass besonders viele Opfer in Bad Neuenahr-Ahrweiler gestorben sind. Die Stadt liegt am Unterlauf der Ahr, dort kam die Flut also erst relativ spät an. Noch konkreter lässt sich im Fall der zwölf Toten eines Lebenshilfe-Wohnheims in Sinzig herleiten, dass eine frühere Warnung lebensrettend gewirkt hätte. Die Nachtwache dieser Einrichtung wollte ihre Schützlinge noch in Sicherheit bringen, hatte dafür aber nach bisherigen Kenntnissen schlicht nicht mehr genügend Zeit.

Wie reagiert der Landrat auf die Vorwürfe?

Staatsanwalt Kruse sagt: Er hat am Freitagvormittag mit Pföhler gesprochen, ihn als gefasst erlebt. Der Kommunalpolitiker und Jurist sehe sich nicht in unmittelbarer Verantwortung, zumal er in den entscheidenden Stunden nicht dauerhaft im Kreishaus gewesen sei. Begründung für seine Abwesenheit: Er habe die Einsatzleitung für solche Fälle an einen Fachmann übertragen – jene Person, gegen die ebenfalls ermittelt wird.

Könnte der Kreis der Beschuldigten noch größer werden?

Laut Chef-Staatsanwalt Kruse sind bei den Strafverfolgern Anzeigen gegen alle möglichen Leute eingegangen, etwa gegen die Bundeskanzlerin. Derzeit sehen sie aber keine Anhaltspunkte dafür, dass gegen weitere Personen ermittelt werden könnte. Das, sagt Kruse ausdrücklich, gilt auch für den Landes-Innenminister Roger Lewentz. Der Sozialdemokrat war in der Flut-Nacht zeitweise gemeinsam mit Landrat Pföhler vor Ort unterwegs.

Wie weit sind die Ermittler schon?

Sie haben laut Chef-Staatsanwalt Kruse noch viel zu tun. Sie müssen zum Beispiel genauer herausfinden, was der Krisenstab wann wusste und welche Informationen er an wen weitergegeben hat. Deshalb haben sie am Freitag Unterlagen der Kreisverwaltung und das Handy des Landrats beschlagnahmt. Auswerten soll das Material jetzt das Landeskriminalamt (LKA). Geprüft werden muss auch, ob die für Warnungen oder Evakuierungen nötige Kommunikationsstruktur überhaupt noch funktioniert hätte. So soll die Flut irgendwann die Verbindung zum Sirenen-Netz gekappt haben. Umso deutlicher hebt die Staatsanwaltschaft daher hervor, dass gegen den Landrat und die andere Person einstweilen nur ein Anfangsverdacht besteht und für beide weiterhin die Unschuldsvermutung gilt.