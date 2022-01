Trier (dpa/lrs) - Es fehlten nur wenige Zentimeter zu einem Zusammenstoß: An einem Bahnübergang in Trier im Stadtteil Zewen ist es am Montag zu einer Beinahe-Kollision zwischen einem Linienbus und einem Güterzug gekommen. Wie die Polizei am Abend berichtete, gelang es dem Busfahrer nicht rechtzeitig, beim Aufleuchten der roten Warnlampe sein Fahrzeug vor dem Übergang zum Stehen zu bringen. Die Schranke senkte sich und landete auf dem Dach der Fahrerkabine. Der Bus habe teilweise auf dem Bahnübergang gestanden, der Fahrer sei unter Schock in der Kabine sitzen geblieben. Trotz Notbremsung fuhr der Zug immer noch um die 70 Kilometer pro Stunde, als er die Stelle erreichte, wie es hieß. «Nur wenige Zentimeter vor dem Busfahrer rast der Zug vor der Scheibe der Fahrerkabine vorbei», schilderte die Polizei die Szene.

Trier (dpa/lrs) - Es fehlten nur wenige Zentimeter zu einem Zusammenstoß: An einem Bahnübergang in Trier im Stadtteil Zewen ist es am Montag zu einer Beinahe-Kollision zwischen einem Linienbus und einem Güterzug gekommen. Wie die Polizei am Abend berichtete, gelang es dem Busfahrer nicht rechtzeitig, beim Aufleuchten der roten Warnlampe sein Fahrzeug vor dem Übergang zum Stehen zu bringen. Die Schranke senkte sich und landete auf dem Dach der Fahrerkabine. Der Bus habe teilweise auf dem Bahnübergang gestanden, der Fahrer sei unter Schock in der Kabine sitzen geblieben. Trotz Notbremsung fuhr der Zug immer noch um die 70 Kilometer pro Stunde, als er die Stelle erreichte, wie es hieß. „Nur wenige Zentimeter vor dem Busfahrer rast der Zug vor der Scheibe der Fahrerkabine vorbei“, schilderte die Polizei die Szene.

Der Busfahrer habe einen Schock erlitten, sei aber sonst unverletzt geblieben. Es liefen Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Ob noch Fahrgäste im Bus waren, konnte die Polizei Trier zunächst nicht sagen.