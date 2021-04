Mainz/Essen (dpa/lrs) - Milde Temperaturen und viele sonnige Phasen gibt es am Donnerstag in Rheinland-Pfalz und im Saarland. «Es wird langsam etwas wärmer», teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Nur in Richtung Westerwald kann es zeitweise wolkig werden. Es bleibt aber voraussichtlich trocken. Die Höchstwerte erreichen 11 bis 15 Grad, in den Hochlagen liegen sie bei etwa 9 Grad.

Am Freitag wird es laut Vorhersage weiterhin viel Sonne geben, nur im Norden tut sie sich etwas schwer. Die Temperaturen steigen leicht an auf 13 bis 17 Grad.

Die Wetteraussichten für das Wochenende sind ähnlich: Ein Mix aus Sonne und Wolken beschert Höchsttemperaturen zwischen 11 und 15 Grad am Samstag und 14 und 18 Grad am Sonntag.

