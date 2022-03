Nach einer frostigen Nacht erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland trockene und sonnige Tage bei frühlingshaft milden Temperaturen. Am Mittwoch klettern die Temperaturen auf bis zu 14 Grad. Auch die folgende Nacht bleibt klar bei bis zu minus fünf Grad, jedoch ist gebietsweise erneut mit leichtem Frost zu rechnen.

Offenbach (dpa/lrs) - Am Donnerstag hält sich das trockene und sonnige Frühlingswetter bei Höchstwerten von bis zu 16 Grad. In der Nacht bleibt es klar, gegen Ende tauchen Wolken im Südwesten auf. Die Tiefstwerte sinken regional stark unterschiedlich auf drei bis minus drei Grad. In Kammlagen sind starke Böen zu erwarten.

Auch der Freitag startet mit viel Sonne, erst am Nachmittag trüben Wolkenfelder vom Niederrhein kommend das Wetter. Es bleibt trocken bei Temperaturen bis zu 15 Grad, im Bergland bis zu 13 Grad. Dort kommt zudem ein stark böig auffrischender Wind hinzu. In der Nacht sind vermehrt Wolken zu erwarten und die Temperaturen sinken auf bis zu null Grad.

