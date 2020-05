So warm wie in sonst keinem Bundesland war es im Saarland im Frühling 2020. Zwar führt das Saarland auch die Niederschlagsliste zwischen März und Mai an, zu trocken blieb es aber trotzdem.

Offenbach/Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Frühling 2020 ist im Saarland deutlich zu warm ausgefallen. Nach der vorläufigen Auswertung der Messstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lag die durchschnittliche Temperatur in den Frühjahrsmonaten März, April und Mai bei 10,4 Grad und damit 2,0 Grad über der Vergleichsperiode. Zudem handelte es sich mit fast 745 Stunden Sonnenstunden um ein extrem sonniges Frühjahr. Dies entsprach etwa 160 Prozent es Sollwerts. Damit war das Saarland das wärmste und zweitsonnigste Bundesland in ganz Deutschland.

Zwar regnete es im Saarland im Frühling 2020 so viel wie sonst nirgendwo im Bundesgebiet, zu trocken blieb es aber trotzdem. So fielen in den Frühlingsmonaten demnach gut 165 Liter Niederschlag pro Quadratmeter - der Sollwert beträgt eigentlich 222 Liter pro Quadratmeter. Insgesamt lag das Saarland damit nur bei etwa 74 Prozent des Sollwerts, aber immerhin ein gutes Stück über den bundesweiten Werten von 57 Prozent der üblichen Niederschlagsmenge.

Niederschlagsfrei geht der Frühling nach Angaben der DWD-Meteorologen im Saarland zu Ende. Zum Pfingstwochenende wird das Wetter der Vorhersage des DWD zufolge trocken und überwiegend freundlich.

Am Samstag steigen die Höchstwerte laut DWD auf 20 und 24 Grad. Am Pfingstsonntag ziehen zwar von Osten her dichtere Wolken auf, es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 24 Grad. Bei wenigen Quellwolken zeigt sich der Pfingstmontag ebenfalls sonnig und noch ein wenig wärmer: Im Bergland sind bis zu 23 Grad, in tieferen Lagen bis zu 26 Grad möglich.