Nicht nur Sportstätten, sondern auch Räume der politischen Inszenierung und «Pilgerstätten» für Fans: Ein deutsch-französisches Forschungsprojekt will die vielfältigen Rollen von Sport-Arenen im 20. Jahrhundert untersuchen. Dabei arbeiten Wissenschaftler der Universität Saarbrücken und der Universität der Franche-Comté in Besançon sowie weitere Partner zusammen. In den Blick genommen werden sollen Stadien dies- und jenseits der deutsch-französischen Grenze, teilte die Uni Saarbrücken am Donnerstag mit. Das Projekt wird den Angaben zufolge von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem französischen Pendant (Agence nationale de la recherche) über vier Jahre mit 1,1 Millionen Euro gefördert.

Saarbrücken (dpa/lrs) - «Die Rolle von Stadien wird weithin unterschätzt», sagte der Professor für Europäische Zeitgeschichte an der Universität des Saarlandes, Dietmar Hüser. «Denn wenn man genauer hinschaut, sind Stadien viel mehr als irgendein Ort, an dem man mit dem Auto vorbeifährt.» Auch städtebauliche Fragen und die literarische Verarbeitung sollten in dem Projekt einfließen, hieß es. Offizieller Startschuss des Projekts sei der 21. März.