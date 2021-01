Mainz (dpa) - Julian Nagelsmann setzt bei RB Leipzig wieder auf den schwedischen Routinier Emil Forsberg in seiner Startelf. Der 29 Jahre alte Schwede, der am Mittwoch beim 1:0 gegen Union Berlin als Joker zum Matchwinner wurde, ersetzt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Gastspiel beim FSV Mainz 05 den Franzosen Christopher Nkunku. Auch Willi Orban, Amadou Haidara und Tyler Adams rücken in die erste Elf der Sachsen, die zum Ende einer Englischen Woche rotieren. Innenverteidiger Dayot Upamecano, an dem Meister FC Bayern in dieser Woche sein Interesse bekundete, spielt von Anfang an.

Bei den Mainzern, die jüngst den Abgang von Top-Torjäger Jean-Philippe Mateta nach England zu verkraften hatten, stehen die von Eintracht Frankfurt ausgeliehenen Profis Dominik Kohr und Danny da Costa in der Startelf. Da Costas Leihe bis zum Saisonende war erst am Freitag vertraglich fixiert worden.

