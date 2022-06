Aus Protest gegen die Entscheidung, Modelle für Elektroautos künftig in Valencia und nicht im Saarland zu bauen, sind am Mittwoch rund 3000 Beschäftigte von Ford Saarlouis spontan auf die Straße gegangen. Sie hatten zuvor bei einer Betriebsversammlung die Nachricht erhalten, dass sich der US-Autobauer in einem Bieterverfahren für den Standort in Valencia entschieden hat. Damit ist der Standort in Saarlouis mit seinen derzeit 4600 Mitarbeitern nur bis 2025 gesichert - dann läuft hier die Herstellung des Verbrenner-Modells Ford Focus aus.

Saarlouis (dpa/lrs) - Bei Beschäftigten, Gewerkschaftsvertretern und Politikern, die nach einem Demonstrationszug zur Kundgebung auf der B51 zusammenkamen, herrschten Enttäuschung und Empörung vor. „Das ist keine Beerdigung, das ist eine Kampfansage“, sagte Lars Desgranges, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Völklingen. Für das, wie sich das Ford-Management verhalten habe, habe er nur vier Worte: „Wortbruch, Lüge, Hinhaltetaktik, Versagen.“ Der Ford-Betriebsratsvorsitzende Markus Thal sagte: „Wir wurden belogen, betrogen und verarscht.“ Er kündigte an, das Ergebnis niemals zu akzeptieren.