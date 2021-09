Wittlich-Land (dpa/lrs) - Manuel Follmann von der CDU hat am Sonntag die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land gewonnen. Wie die Kommune im Landkreis Bernkastel-Wittlich mitteilte, erhielt er 68,3 Prozent der Stimmen. Sein Mitbewerber, der parteilose Jürgen Jakoby, erhielt demnach 31,7 Prozent. Einen amtierenden Bürgermeister gibt es aktuell nicht, da der frühere Amtsträger Dennis Junk bei der Landtagswahl am 14. März ein Direktmandat ergattern konnte und somit nach Mainz wechselte. Der erste Beigeordnete Fritz Kohl (CDU) hatte seither das Amt übernommen.

Wahlberechtigte für die Bürgermeisterwahl in der VG Wittlich-Land waren 24.696 Frauen und Männer. (Stand 21.9.) In der Verbandsgemeinde leben - Stand 30. Juni - 30.921 Menschen. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Kommune bei 72,6 Prozent.