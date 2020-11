Ludwigshafen (dpa) - Zum 50-jährigen Jubiläum der «Tatort»-Reihe hat TV-Kommissarin Ulrike Folkerts (59) die Krimiserie als stabile Größe in einer zunehmend turbulenten und unbeständigen Welt gewürdigt. «Die Zukunft ist ungewiss, doch der "Tatort" liefert am Ende des Films zuverlässig eine Mörderin oder einen Mörder», sagte die Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur. Zudem präsentiere der «Tatort» von Sozialstudie über Thriller und Komödie alles, was ein Krimi könne. «Er ist gesellschaftlich relevant, greift aktuelle Themen auf, ist Zeitzeuge und Spiegel unserer Gesellschaft.»

Die TV-Reihe wird Ende November 50 Jahre alt. Folkerts steht als Ludwigshafener „Tatort“-Kommissarin Lena Odenthal seit 1989 vor der Kamera. Die Serie sei eine feste Instanz, eine Marke, fest verankert am Sonntagabend, sagte die Schauspielerin. „Sie ist gut zum Schauen, Streiten, Mörder raten, zum schlauer sein als die Polizei.“ Und egal, ob der „Tatort“ gut gewesen sei oder schlecht: „Das Thema reicht bis Montagmorgen am Arbeitsplatz zum Reden, Schimpfen, sich begeistern.“