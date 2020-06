Mit 5:0 stürmte Mainz im Hinspiel das Bremer Weserstadion. Ein Geschenk kurz vor Weihnachten 2019. Bilder des Spektakels zeigt Trainer Beierlorzer vor dem Showdown im Abstiegskampf gegen Werder nicht. Die Konzentraion soll nicht gestört werden.

Mainz (dpa/lrs) - Die Mainzer Profikicker sind noch nicht fertig, sie wollen den letzten Schritt machen. Gestärkt nach dem 2:0 am Mittwoch bei Borussia Dortmund soll am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Werder Bremen der Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga endgültig gelingen. «Das ist ein Matchball. Wenn wir den verwandeln, bleiben wir drin», sagte Sportvorstand Rouven Schröder vor dem 33. Spieltag. «Der Fokus liegt nur auf diesen 90 Minuten. Wir konzentrieren uns nur auf uns und wollen gewinnen», erklärte Trainer Achim Beierlorzer.

Auf welchem Club lastet mehr Druck in der Partie des Tabellen-15. (34 Punkte, Tordifferenz - 22) gegen den Vorletzten aus dem Norden (28, - 30)? «Für uns geht es um alles. Wir müssen gewinnen», betonte Bremens Trainer Florian Kohfeldt, der beim 0:1 gegen Meister Bayern München eine starke Leistung seiner Mannschaft sah.

Auch Beierlorzer sieht die Bedeutung. Mit einem Heimsieg ist eine weitere Saison im Fußball-Oberhaus sicher und der Gang am letzten Spieltag zum Champions-League-Anwärter Bayer Leverkusen fiele leichter. «Es ist ein ganz wichtiges Spiel. Wir werden alles reinwerfen. Der Glaube an unsere Leistungsfähigkeit ist nach Dortmund gewachsen. Mit dem Erfolg im Rücken läuft es sich leichter», sagte der 05-Coach, der sein Team ähnlich willens- und einsatzstark wie bei der Borussia erleben will.

20 Punkte holten die 05er in der Fremde, nur 14 in der heimischen Opel Arena. Die letzten drei Heimspiele gegen Leipzig (0:4), Hoffenheim (0:1) und Augsburg (0:1) gingen verloren. Beierlorzer gibt nichts auf Statistiken. «Wir lassen uns nicht auf diese Ergebnisse reduzieren. Es wird ein intensives Spiel, das ist klar. Es geht um sehr, sehr viel. Wir haben ein großes Ziel vor Augen.» Der gebürtige Franke hebt die mentale Stärke des Kaders hervor. «Egal, wer auf dem Platz steht oder uns von der Bank und Tribüne unterstützt, glaubt an uns. Alle Räder müssen ineinander greifen.»

Die Regeneration stand nach Dortmund im Vordergrund, um wieder frisch und ausgeruht in die Partie gehen zu können. In die Karten schauen lässt sich Beierlorzer in personellen Dingen nicht. «Wir werden die Richtigen finden», sagte der Mainzer Trainer. Jonathan Burkardt hat seinen Platz in der Startelf trotz des ersten Bundesliga-Treffers nicht sicher.

Robin Quaison, der als bester 05-Torschütze (12 Treffer) bei der Borussia auf der Bank saß, könnte wieder eine Chance bekommen. Als alle mitreißender Kapitän ist Danny Latza derzeit gesetzt. Sportchef Schröder hob die gute Arbeit des Nachwuchsleistungszentrums hervor. In Burkardt, Ridle Baku, Leandro Barreiro und Torhüter Florian Müller waren gleich vier Eigengewächse am Erfolg beteiligt.

Schröder trifft bei Werder Bremen alte Bekannte. Vor seinem Engagement bei Mainz 05 war der 44-Jährige bei den Bremern für die Kaderplanung verantwortlich. Gefühle für den leidenden Rivalen hat Schröder schon. «Ich bin empathisch. Aber jeder weiß um die Bedeutung des Spiels. Da muss man sich frei machen. Jeder hat seine Aufgabe und meine ist, mit Mainz 05 die Klasse zu halten.»