Saarbrücken (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken fiebert dem Flutlichtspiel gegen Eintracht Braunschweig entgegen. Zum Verfolger-Duell der Traditionsclubs in der 3. Fußball-Liga am Freitag (19.00 Uhr) sind bis zu 10.500 Zuschauer zugelassen. Bis Donnerstagmittag waren über 9000 Tickets verkauft. Der Sieger in der Partie zwischen dem Tabellensiebten und dem Achten kann zumindest vorübergehend punktemäßig mit Spitzenreiter 1. FC Magdeburg gleichziehen.

„Ein Flutlichtspiel mit möglicherweise 10.000 Zuschauern hat es lange nicht gegeben. Für mich als Saarländer ist das eine

tolle Sache. Wir haben in den bisherigen Heimspielen gesehen, welcher Faktor das Publikum sein kann“, sagte Saarbrückens Mittelfeldspieler Luca Kerber am Donnerstag.

Für Trainer Uwe Koschinat ist Braunschweig „ein deutlich klarerer Aufstiegsfavorit. Sie haben viele Spieler mit ordentlich Zweitligaerfahrung.“ Für seine Mannschaft sei es wichtig, mit einem guten Gefühl in die zweiwöchige Pause zu gehen. „Aus der ersten Saisonphase müssen wir mitnehmen, dass wir eine stabile, geschlossene Einheit sind, die schon einige Probleme umschifft hat und nach dem zehnten Spieltag Kontakt zur Spitze hat“, sagte der 50-Jährige.