Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fragen und Antworten: Wegen eingestürzter Häuser und weggespülter Wohnwagen sollte die Polizeihubschrauberstaffel am Abend des 14. Juli 2021 die Ahr entlang fliegen. So steht es im Einsatzbericht. Mehr als ein Jahr lang war er verschollen. Wie geht es nun in Mainz weiter mit der Aufklärung der Flutkatastrophe?

Was steht im Einsatzbericht?

Der Polizeihubschrauber ist laut Einsatzbericht, der der RHEINPFALZ vorliegt, um 21.35 Uhr vom Lagezentrum Rheinland-Pfalz über das Polizeipräsidium