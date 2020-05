Langenhahn (dpa/lrs) - Ein Kleinflugzeug ist am Samstag in das Dach eines Hauses in Langenhahn im Westerwaldkreis gekracht. Der Pilot wurde verletzt und kam ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die beiden Bewohner des Hauses konnten dieses demnach unverletzt verlassen. Das Flugzeug war laut Polizei nur mit dem Piloten besetzt. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk waren am Abend vor Ort.

Der Flieger touchierte nach ersten Erkenntnissen eine Stromleitung. Das löste einen Stromausfall aus, der am Samstagabend laut Polizei einen großen Teil des Westerwalds betraf. Geschätzt etwa 50 000 Menschen seien betroffen. Die Stromversorgung sollte am Abend langsam wieder hergestellt werden. Warum das einmotorige Kleinflugzeug abstürzte, war zunächst unklar.