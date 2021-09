Wiesbaden (dpa) - Die hessische Polizei hat ein neues Einsatzflugzeug bekommen. Die Maschine wurde am Montag von Innenminister Peter Beuth (CDU) an die Polizeifliegerstaffel in Egelsbach übergeben, wie das Innenministerium in Wiesbaden mitteilte. Das Flugzeug vom Typ Beechcraft King Air 250 ist das zweite im Dienst der hessischen Polizei. Im Vergleich zum bisherigen Polizeiflugzeug, einer P68 Observer, verfügt die Maschine über eine höhere Geschwindigkeit sowie eine größere Reichweite. Für die Anschaffung des Flugzeugs mit dem Namen «Ibis 8» seien acht Millionen Euro investiert worden.

Wiesbaden (dpa) - Die hessische Polizei hat ein neues Einsatzflugzeug bekommen. Die Maschine wurde am Montag von Innenminister Peter Beuth (CDU) an die Polizeifliegerstaffel in Egelsbach übergeben, wie das Innenministerium in Wiesbaden mitteilte. Das Flugzeug vom Typ Beechcraft King Air 250 ist das zweite im Dienst der hessischen Polizei. Im Vergleich zum bisherigen Polizeiflugzeug, einer P68 Observer, verfügt die Maschine über eine höhere Geschwindigkeit sowie eine größere Reichweite. Für die Anschaffung des Flugzeugs mit dem Namen „Ibis 8“ seien acht Millionen Euro investiert worden.

Die Propellermaschine könne unter anderem zum Transport von Einsatzkräften und zur Überwachung des Luftraums bei Großveranstaltungen oder Waldbrandgefahr eingesetzt werden. Das Flugzeug werde im Rahmen einer Kooperation auch von der Polizei in Rheinland-Pfalz genutzt.