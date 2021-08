Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 35-jähriger Autofahrer hat bei seiner Flucht vor der Polizei in Frankfurt zwei Verkehrsunfälle verursacht. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, versuchte der Mann in der Nacht vor einer Polizeikontrolle zu fliehen und kam dabei zweimal von der Straße ab. Während er beim ersten Mal eine Baustellenabsperrung streifte, überfuhr er später eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einer Ampel. Diese stürzte dadurch auf nahe gelegene Straßenbahngleise.

Den Beamten sei es nach dem Zusammenstoß gelungen, den Mann festzunehmen, teilte die Polizei weiter mit. Der 35-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus, wurde aber bald wieder entlassen. Die Polizei machte bei ihm noch einen Alkohol- und Drogentest, ehe der Mann auf freien Fuß kam. Die Ermittlungen dauern an.