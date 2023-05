Trier (dpa/lrs) - Bei Sondierungsarbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Polizeipräsidiums in Trier ist am Dienstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. In ihr steckte allerdings kein Zünder, so dass von dem Fundstück nach Angaben der Stadtverwaltung keine unmittelbare Gefahr ausging. Experten sprengten den sogenannten Detonator und machten somit die Bombe unschädlich, wie die Polizei mitteilte. Evakuierungen seien nicht notwendig gewesen.