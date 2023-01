Trier (dpa/lrs) - Bei Bauarbeiten in Trier ist am Dienstagvormittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie sei ungefährlich gewesen und habe vom Kampfmittelräumdienst ohne großen Aufwand abtransportiert werden können, teilte die Stadt mit. Der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper lag etwa fünf Meter tief im Boden. Sein unterer Teil sei abgerissen gewesen, so dass er nicht zünden konnte. Mitarbeiter einer Sprengstoff-Fachfirma hätten die Bombe bei Sondierungsarbeiten entdeckt. Eine Evakuierung der Umgebung war der Mitteilung zufolge nicht nötig.

