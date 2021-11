Mayen (dpa/lrs) - Mitten in der Innenstadt von Mayen in der Vulkaneifel wurde am Freitag bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe gefunden. Die Entschärfung der Bombe soll am Samstag um 12 Uhr stattfinden, wie die Stadtverwaltung Mayen mitteilte. Ein großer Teil der Innenstadt um den Bereich der Fundstelle müsse bereits ab 8 Uhr am Samstag geräumt werden. Wie viele Anwohnerinnen und Anwohner von der Evakuierung betroffen sind, stand nach Angaben der Stadt noch nicht fest. Auch die Geschäfte sowie der Weihnachts- und Adventsmarkt sollen laut Stadtverwaltung am Samstagmorgen zunächst geschlossen bleiben.