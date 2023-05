Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 2,8 Millionen Euro fördert das rheinland-pfälzische Integrationsministerium in diesem Jahr Sprachkurse und Übersetzungsdienste für Flüchtlinge. Erstmals sollen Absolventen der Sprachkurse des Landes eine Prüfung ablegen können. Dies sei die Voraussetzung, um eine Ausbildung oder eine Arbeit aufzunehmen. Das sagte Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) am Mittwoch in Mainz.

Die neuen Kurse „Sprachziel: Deutsch“, bei denen Prüfungen für die unterschiedlichen Sprachniveaus vorgesehen sind, lösen das bisher eher niedrigschwellige