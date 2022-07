Birkenfeld (dpa/lrs) - Wegen eines Flächenbrands im Landkreis Birkenfeld am Montagnachmittag ist eine Landstraße gesperrt worden. Der starke Rauch führe zu Sichtbehinderungen, sagte ein Polizeisprecher in Trier. Anwohner seien gebeten worden, Fenster und Türen zu schließen. Das Feuer war aus vorerst unbekannten Gründen an einem Stapel Heuballen nahe Rhaunen ausgebrochen und breitete sich auf einer etwa 2500 bis 3000 Quadratmeter großen Fläche aus.