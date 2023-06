Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bis zum Jahr 2030, und damit zwei Jahre früher als der Bund, soll Rheinland-Pfalz 2,2 Prozent seiner Landesfläche für Windkraftanlagen vorhalten. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung an. Was das für den Pfälzerwald bedeutet.

Über den Gesetzentwurf mit dem sperrigen Namen „Landeswindenergiegebietegesetz“ hat der Ministerrat nun im ersten Durchgang entschieden. Innerhalb der nächsten drei