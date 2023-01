Vier CDU-Abgeordnete des Landtags Rheinland-Pfalz haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf einen gemeinsamen Personalvorschlag für den Fraktionsvorsitz verständigt. Der Kandidat oder die Kandidatin werde an diesem Mittwoch um 13.30 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt, verlautete im Anschluss an eine Fraktionssitzung in Mainz. Danach muss der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Christian Baldauf noch von der Fraktion gewählt werden.

Mainz (dpa/lrs) - Vor einer Woche hatte die Fraktion zum Abschluss zweitägiger Klausurberatungen vereinbart, die neue Fraktionsspitze am 22. März zu wählen - kurz vor Baldaufs zum 31. März angekündigten Ausscheiden als Fraktionsvorsitzender.

Der Entscheidung zum Rücktritt Baldaufs ging nach Informationen aus Fraktionskreisen eine heftige Kontroverse voraus. Dazu befragt, sagte Baldauf vor einer Woche, dass diese internen Dinge intern bleiben sollten.