Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit neuen Schulden in Höhe von fast 3,5 Milliarden Euro will Rheinland-Pfalz die Folgen der Corona-Pandemie bekämpfen. Am Donnerstag hat der Landtag den Nachtragsetat beschlossen. Er soll die Corona-Kosten decken und die Wirtschaft ankurbeln. Die CDU-Opposition würde gerne noch mehr Geld ausgeben, die AfD lieber weniger Schulden machen.

Das Zahlenwerk wurde mit den Stimmen von SPD, FDP und Grünen verabschiedet Es ist der zweite Nachtragsetat für dieses Jahr. Anders als bei der Abstimmung über den ersten coronabedingten